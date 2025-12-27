Haberler

İki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Türkiye'nin iki uluslararası anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Çin ile yapılan yatırımların teşviki anlaşması ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dair anlaşma onaylandı.

Türkiye'nin taraf olduğu iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara'da 1 Haziran 2023'te ve Hong Kong'da 31 Ekim 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.

Öte yandan 27 Eylül 2024'te New York'ta imzalanan "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşması" da beyanlarla birlikte onaylandı.

Her iki kanun da yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
500

