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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kırlangıç, AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin 'çok önemli bir arşiv kaydı' oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen Kırlangıç, Anadolu Ajansı'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin "çok önemli bir arşiv kaydı" oluşturduğunu ifade etti.

Kırlangıç, AA'nın "çok tecrübeli ve köklü bir kurum" olduğunu belirterek habercilik alanında da dünya çapında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

AA'nın dünyadaki gelişmelere ilişkin önemli bir arşiv kaydı oluşturduğunu dile getiren Kırlangıç, "Son Filistin ve Gazze olaylarında da bunu bariz bir şekilde gördük. Bu açıdan da Anadolu Ajansı'nı tebrik ederim." dedi.

Kırlangıç, haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", spor kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan", çevre-yaşam kategorisinde de Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" karelerine oy verdi.

Gazze: Kanıt kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçen Kırlangıç, Deprem: Umut kategorisinde ise tercihini Mustafa Seven'in "Şükür" karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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