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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye'nin en genç büyük ustası Ediz Gürel ile buluştu

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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Uluslararası Satranç Festivali'nde birinci olan ve Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını alan Ediz Gürel'i elçilikte ağırladı. Bağış, genç sporcuyu tebrik ederek başarılar diledi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, başkentte düzenlenen Uluslararası Satranç Festivalinde gösterdiği büyük başarı ile Türkiye'nin "en genç büyük ustası" ünvanını alan Ediz Gürel'le bir araya geldi.

Prag'da yaklaşık bir hafta süren festivalde kategorisinde birinci olan ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından "en genç büyük usta" unvanına layık görülen Gürel, ailesi ve antrenörü, Büyükelçi Bağış'ı elçilikte ziyaret etti.

Şampiyon sporcu ve ailesini tebrik eden Bağış, milli sporcuya kariyeri ve yaşam hayatında başarılar diledi, "Delikanlı, babası yaşında rakipleri yenerek şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı. 16 yaşında Prag'da aldığı büyük usta titrini ömür boyu taşıyacak." dedi.

Bağış, imzalı kitaplarını hediye ettiği genç sporcunun geleceği ve eğitimi hakkında da sohbet etme imkanı bulduklarını ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan dün yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Gürel'in Prag'da "müthiş bir performans" sergilediği ve "Türkiye'nin en genç büyük ustası" ünvanını alma başarısı gösterdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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