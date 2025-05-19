Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs Töreni

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Büyükelçilikteki törene, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a yaptığı yolculuğun basit olmadığına dikkati çeken Ersoy, "Yokluk içindeki bir ülkenin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını teşkil ediyordu. Anadolu insanı yoksulluk içindeydi, bazı birlikler hariç düzenli askeri birlikler yok, silah yoktu. İşte böyle bir dönemde Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yandı." dedi.

Söz konusu yolculuğun diğer ülkelere ilham olduğunu, hatta Norveç diline "Atatürk gibi düşünmek" deyiminin girdiğini söyleyen Ersoy, Atatürk'ün 19 Mayıs tarihini bayram ilan edip gençlere armağan etmesinin de dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi öğrencisi Meriç Turgut da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda büyükelçiliğin çeşitli etkinliklerinde görev alan gençlere, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç tarafından sertifika ve hediyeler verdi.