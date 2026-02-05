Haberler

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükü'ne güven mektubunu sundu

Güncelleme:
Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükü 5. Guillaume'ye güven mektubunu sundu. Kaymakcı, Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ilişkilerin gelişme potansiyeline vurgu yaptı.

Kaymakcı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5. Guillaume'ye güven mektubunu sunduğunu belirtti.

Lüksemburg Dükalığı ile Osmanlı arasında büyükelçi atamalarının ilk kez Lüksemburg tarafından 1876'da, Osmanlı tarafından da 1893'te yapıldığını kaydeden Kaymakcı, "Avrupalı müttefikler Türkiye ile Lüksemburg ilişkilerinin savunma sanayi, uzay, uydu, yenilikçilik ve yeşil finansman alanlarında gelişme potansiyeli var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
