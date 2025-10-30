Türkiye'nin Kuruluş Yıldönümü Fas'ta Kutlandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda Faslı yetkili ve yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Konuklarını selamlayan Büyükelçi Kılıç, Türkiye ile Fas arasındaki dostane ilişkilere övgüde bulundu. Kılıç, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda önemli bir gelişme kaydettiğini vurguladı.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur da Türk halkına refah ve kalkınma dileklerini ileterek, Fas ile Türkiye arasındaki tarihi ve ekonomik bağların güçlü olduğunu belirtti.

Mezzur, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin özellikle sanayi ve enerji alanlarında geliştiğine dikkati çekti.