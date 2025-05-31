Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na demirledi

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na demirledi
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Filyos Limanı'nda karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Filyos Limanı'nda karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na demirledi.

Platformu karşılamak için limana gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı.

Daha sonra telsizle gemi kaptanıyla görüşen Hacıbektaşoğlu, "Karadeniz'e, Filyos'a, evinize hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah kolaylıklar versin." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Osman Gazi'nin Filyos Limanı'na geldiğini, gururlu ve onurlu olduklarını söyledi.

Dünyada 5 ülkede yüzer doğal gaz platformu olduğunu, Türkiye'nin 6. ülke olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, bunun Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, platformun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaz'dan uğurlandığını anımsatarak, Türkiye'yle, TPAO'yla gurur duyduklarını kaydetti.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Osman Gazi gemisiyle bu iki katına, yaklaşık günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye'nin 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Bu da Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk çeyreğinde belki Türkiye, dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak. Türkiye Yüzyılı'nın ortalarında Türkiye, dünyanın ilk 5 ekonomisi arasında olacak."

Hacıbektaşoğlu, gençlere Türkiye'nin gaz üretim sahası ve kapasitesini yakından takip etmelerini tavsiye ederek, akıllarını çelmek isteyenlere hiç aldırmadan, kendilerini ve ülkelerine güvenerek ilerlemelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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