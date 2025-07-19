Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölümü Şok Etti

BAKIRKÖY'de bir sitede yaşayan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Fildamı Sokağı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten yaklaşık 2 gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti fakat içeri giremedi. Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından aranan Esen Gök, cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları polise ihbarda bulundu. Siteye gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri, spiker Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarını yasa boğan ve yarışların sevilen ismi Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.