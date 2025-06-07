Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Görüştü

PORT Sudan'da yeni atanan başbakan Kamil İdris, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, Port Sudan'daki çalışma ofisinde, Büyükelçi Yıldız ile görüştü.

Bu görüşme, İdris'in göreve başladığı 31 Mayıs'tan beri yabancı bir büyükelçi ile ilk görüşmesi oldu.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, başbakanlık görevine atanan ve Sudan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Kamil İdris'e Türkiye'deki liderliğin, Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi dileklerini ve tebriklerini ilettiğini, bu istisnai dönemdeki zor şartlarda görevinde başarılar dilediğini anlattı.

Şimdiye kadar olduğu gibi, Başbakan İdris'in hükümeti döneminde de Türkiye'nin Sudan'ın ve halkının yanında olacağını söyleyen Yıldız, Türkiye'nin, ülkede yaşanan insani trajedinin hafifletilmesi için gereken desteği Sudan'a ve Sudan halkına vermeye devam edeceğini vurguladı.

Yıldız, "Diğer yandan da, çatışmalar başlamadan önce gayet iyi bir seyirde ilerleyen ikili ilişkilerin farklı unsurlarına dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla, yeni kurulacak olan hükümetin üyeleri ile bu ikili konulara ilişkin en kısa sürede çalışabilmeyi ve Sudan-Türkiye ilişkilerinin faydasına olacak projeleri süratle hayata geçirmek istediğimizi söyledim." dedi.

Ülkenin geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'ın tecrit edilmişliğini ortadan kaldırmak adına attıkları adımlara işaret eden Büyükelçi Yıldız, bu çerçevede Türk Hava Yolları'nın (THY) ağustosta seferlerine başlayacağını, Ziraat Katılım Bankası'nın ülkeye geldiğini, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ocak ayından bu yana devam eden faaliyetlerini Başbakan Kamil İdris'e ilettiğini söyledi.

Yıldız, Türk iş insanlarının ve yatırımcılarının, Sudan'a gelerek çatışmalar öncesinde olduğu gibi çalışmalarına devam etmelerini sağlamak üzere bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Başbakan İdris'in bütün bu hususları memnuniyetle karşıladığını aktaran Yıldız, İdris'in, ülkede halka yönelik hizmetlerin yeniden tesisi konusunda Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini belirttiğini dile getirdi.

Büyükelçi Fatih Yıldız, karma ekonomik komisyon toplantısı düzenlemeyi arzu ettiklerini, bunu da Kamil İdris'in başkanlığında kurulacak yeni hükümetle hayata geçirmeyi hedeflerini sözlerine ekledi.