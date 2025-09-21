Haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY ile İşbirliğini Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Dr. Ümit Sabah ile ikili işbirliği üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede çeşitli konular değerlendirildi.

Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Başkonsolos Topçu ile IKBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Sabah'ın görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, ikili işbirliği ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
