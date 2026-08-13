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GİB 2025 Kurumlar Vergisi Listesi: İlk 100'de 36 Gizli Mükellef

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- Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2025 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 36'sı isminin açıklanmasını istemedi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 2025 yılında en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 36'sı isminin gizlenmesini talep etti.

GİB, 2025 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2025 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef, ortalama 5 milyon 737 bin 526 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 1 milyon 329 bin 20 lira olarak belirlendi.

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında ilk sırada 80'le İstanbul yer aldı.

Bu şehri 14 mükellefle Ankara, birer mükellefle İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu izledi.

Listenin birinci sırasında 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yer buldu.

İkinci ve beşinci sırada yer alan kurumlar ise isminin açıklanmasını istemedi.

Üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon 18 bin 998 lira vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO yer aldı.

Türkiye Garanti Bankası AŞ de 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 lirayla listenin dördüncü sırasında öne çıktı.

QNB Bank AŞ, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ, Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, Citibank AŞ, Allianz Sigorta AŞ de ilk 10'da yer alan diğer kurumlar oldu.

Listede bankacılığın yanı sıra giyim, sigorta, telekomünikasyon, savunma sanayi, elektrik, perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesine giren kurum ve şirketlerden 36'sı isminin açıklanmasını istemedi.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

SIRA NOKURUMUN ÜNVANITAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)
1TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ70.394.682.568,58
2(*)(*)
3
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO
22.908.018.997,69
4TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ20.077.580.964,74
5(*)(*)
6QNB BANK AŞ10.188.986.238,17
7LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET AŞ10.178.312.762,29
8EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI AŞ10.075.256.901,67
9CİTİBANK AŞ7.683.320.193,57
10ALLİANZ SİGORTA AŞ7.605.688.531,45
(Bitti)

Kaynak: AA
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