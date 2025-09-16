Haberler

Türkiye'nin Çorap İhracatı 5 Yılda 6,1 Milyar Doları Buldu

Türkiye, 2020-2024 döneminde 6,1 milyar dolar değerinde çorap ihraç etti. En fazla talep Avrupa ülkelerinden gelirken, Almanya en büyük alıcı oldu. Sektördeki dış ticaret fazlası 5,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 6,1 milyar dolarlık çorap ihraç ederken, Türk çoraplarına en çok talep Avrupa ülkelerinden geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, küresel hazır giyim sektörünün toplam değeri geçen yıl 1,7 trilyon dolara ulaştı. Sektör büyüklüğünün 2029 yılına kadar 2,04 trilyon dolara çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de ise sektör 2023 yılında 24,1 milyar dolarlık üretim değeriyle Batı Avrupa toplamının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi. Türkiye 2021 yılında hazır giyim sektöründe dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı ülkesi oldu.

Ülkenin sektörde öne çıkan ihracat kalemlerinden biri de çorap olarak dikkati çekti. Bu alanda üretim ve ihracat potansiyeliyle öne çıkan Türkiye, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinin gözdesi olmayı başardı.

Dış ticaret fazlası elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre 2020-2024 döneminde külotlu çorap, tayt, konçlu, soket, baskılı ve patik şeklinde çorap ihracatı 6,1 milyar doları bulurken bu üründe 119,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylelikle aynı dönemde bu üründe 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 7 ayında ise aynı üründe yapılan dış satım 601,4 milyon dolara ulaşırken 18,4 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Bu dönemde Türkiye, çoraptan yaklaşık 582,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satıldı

Türkiye, son 5 yılda en fazla çorabı 1,3 milyar dolarla Almanya'ya sattı. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla İngiltere ve 708,3 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde söz konusu üründe en çok dış satım yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satan Türkiye, İngiltere'ye 104,2 milyon dolarlık, Fransa'ya da 78,8 milyon dolarlık satış yaptı.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yılda külotlu, tayt, konçlu, soket, baskılı ve patik türü çorap ürünleri ticareti şöyle (Dolar):

Yıllarİhracatİthalat
20201.048.026.67614.353.953
20211.310.598.06814.751.659
20221.327.462.99426.961.460
20231.201.985.17426.690.472
20241.184.066.98236.980.143
Toplam6.072.139.894119.737.687
- Türkiye'nin aynı dönemde söz konusu üründe en fazla dış satım yaptığı ilk üç ülkeye ihracatı yıllara göre şöyle (Dolar):

YıllarAlmanyaİngiltereFransa
2020215.680.656213.591.617114.851.210
2021269.975.900262.956.404141.913.510
2022289.995.224244.658.173139.265.139
2023244.086.278213.140.869157.747.039
2024260.508.923201.117.626154.507.061
Toplam 1.280.246.9811.135.464.689708.283.959

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
