Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Musul'u Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul kentini ziyaret etti.

Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği ve son 5 yılda restorasyonları tamamlanan tarihi Hıdır Camisi ile Nuri Camisi'ni ziyaret eden Büyükelçi İnan, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, yerel yetkililer ve iş insanlarıyla ile görüştü.

AA muhabirine açıklamada bulunan İnan, Musul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Bağdat'ta göreve başlamasından bu yana bunun Musul'a üçüncü ziyareti olduğunu söyledi.

İnan, iki önemli şehir Bağdat ve Musul arasındaki etkileşimi buradaki dostlarıyla paylaşmak ve değerlendirmek içi sık aralıklarla Musul'a gelmeye çalıştıklarını bildirdi.

Musul'un kalkınmasına nasıl katkıda bulunacaklarını her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan İnan, bu ziyarette de ilgili makam ve yetkililere bu yaklaşımı yeniden hatırlattıklarını ifade etti.

Büyükelçi İnan, tarihi Hıdır Camisi ile Nuri Camisi'ni ziyareti sırasında gördüğü ihtişamdan etkilendiğini dile getirdi.

"Bu camilerin tekrardan cemaatle buluşması çok güzel. Bu camiler estetik olarak da güzel. Bunlar da bizim ortak mirasımızın güzel eserleridir." diyen İnan, bunların tekrar hayat kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Musul'un tarihi, kültürü, mutfağı ve geçmişinin yanında Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir kent olduğunu hatırlatan İnan, burada ziyaret ettiği ve sosyal hayatın önemli bir parçası olan Beytuna ve Beyturas gibi önemli mekanların bulunmasının bu kentin ne kadar kalkınma kazandığının güzel işareti olduğunu dile getirdi.

"Türk şirketleri bizim gururumuz"

İki Türk firması TAV ve 77 İnşaat tarafından restorasyonu tamamlanan ve bugün açılışı yapılan Uluslararası Musul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İnan, "İki güzide firmamız tarafından restorasyonu tamamlanan havaalanının Irak makamlarına teslim edilmesi bizim için gurur duyduğumuz bir gündür." şeklinde konuştu.

Bunun Türkiye'deki benzerleri gibi çok güzel bir eser olduğuna dikkat çeken İnan, bu havaalanının teknik hazırlıklarının tamamlanarak bir an önce uçuşlara açılmasını temenni etti.

Açılışı yapılan havaalanının işletme süreci olduğuna dikkat çeken İnan, bu sürece çok prestijli ve önemli Türk firmalarının talip olduğunu ve Irak makamlarının Türk firmalarını bu anlamda değerlendirmesini beklediğini aktardı.

"Musul için tarihi bir gün"

Uluslararası Musul Havalimanı açılışını tarihi bir gün olarak değerlendiren Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı da bunun Musul için güzel bir başlangıç olmasını temenni etti.

Bu adımla birlikte önümüzdeki dönemde yeni Türk yatırımlarının artmasını dileyen Varlı, halklar arasındaki ilişkilerin de güçlenmesini istediklerini aktardı.

Varlı, bu havalanın Musul'un dünyaya açılan kapısı olması temennisinde bulundu.