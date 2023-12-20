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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu ile Görüştü

20 Aralık 2023 17:21 Güncelleme: 17:22 Abone Ol

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasında insani konular ve kalkınma alanlarında muhtemel işbirliği imkanları ele alındı.