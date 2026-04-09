Bakan Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı ihalesinin yakın zamanda yapılacağını söyledi

Bakan Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı ihalesinin yakın zamanda yapılacağını söyledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılacak olan Türkiye'nin 61. havalimanı ile birlikte demiryolu projelerinin de en kısa sürede başlayacağını açıkladı. Trabzon'un tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekti.

'TÜRKİYE'NİN 61'İNCİ HAVALİMANI TRABZON'A YAPILACAK'

Bakan Uraloğlu, Açılış konuşmasının ardından '61 Sohbet' paneline katılarak, ' Trabzon Hızlanıyor' ve ' Trabzon'un Vizyonu' oturumlarında yer aldı. Programda, Trabzonspor'un durumu, Trabzon gelenekleri ve diğer konular konuşuldu. Bakan Uraloğlu, Trabzon'un sanat ve futbolla ön plana çıkan bir şehir olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, halihazırda devam eden ve yapılması planlanan havalimanı, karayolu ve demiryolları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin 61'inci havalimanının Trabzon'a yapılacağını kaydeden Uraloğlu, Trabzon'a kadar ulaştırılması planlanan demiryolu hattının ilk çalışmalarının en yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

'KALKINMA YOLUNU BİTİRMİŞ OLSAYDIK HÜRMÜZ BOĞAZI SIKITILARINI YAŞAMIYOR OLURDUK'

Bakan Uraloğlu, "Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı sıkıntılarını çok yaşamıyor olurduk. Keşke 10 yıl önce bitirmiş olsaydık. 2 gün önce Ürdün'deydim. Ürdün- Türkiye- Suriye olarak Hicaz Demiryolu'nun bu bölümü canlandırmayla ilgili bir karar aldık, anlaşmalar imzaladık. Bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Uraloğlu ayrıca Zengezur Koridoru'nun 5 yıl içerisinde devreye alınacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
