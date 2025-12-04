Haberler

Türkiye'nin 6'ncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Güncelleme:
Türkiye, Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisi 'West Dorado'yu Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirletti. Geminin 1-2 aylık bir operasyonla Karadeniz'e gönderileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'nin deniz filosuna kattığı, Karadeniz'de görev yapacak 6'ncı sondaj gemisi 'West Dorado' Mersin açıklarına demirledi.

Türkiye'nin satın aldığı 6'ncı sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açığına demir attı. Yedinci nesil olan sondaj gemisi burada yaklaşık 2 ay süren bir çalışma sonrası hazır hale getirilerek Karadeniz'e gönderilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz'de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu'nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak yedinci nesil 6'ncı sondaj gemimiz de Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

5'İNCİ GEMİDE SONA YAKLAŞILDI

Öte yandan Türkiye'nin deniz filosuna kattığı 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki 'West Draco'u da Taşucu Limanı'nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlendi. Gemide hazırlıkların sona yaklaşıldığı ve görev için hazır hale getirilmek üzere olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
