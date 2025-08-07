Türkiye, LDC ve LLDC Ülkelerine Sürdürülebilir Kalkınma Desteği Veriyor

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye'nin, LDC (En az Gelişmiş Ülkeler) ve LLDC (Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan) ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma ve daha güçlü bağlantılılık çabalarına destek verdiğini bildirdi.

Büyükelçi Demirok, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde yapılan LLDC üçüncü toplantısındaki oturumda katılımcılara hitap etti.

Konferans kapsamındaki üst düzey toplantının düzenlenmesinde emeği olan BM kurumlarına teşekkürlerini sunan Demirok, tüm zorluklara rağmen küresel toplumun genel olarak özel kalkınma ihtiyaçları ve zorlukları olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarını desteklemeye güçlü bağlılığından memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Demirok, küresel sistemdeki krizler ve jeopolitik bölünmelere işaret ederek LDC, LLDC ve küçük ada devletlerinin son dönemki sorunlardan orantısız etkilendiğine değindi.

Bunun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik sürecin duraksamasına ve eşitsizliklerin artmasına yol açtığına dikkati çeken Demirok, karayla çevrili olup aynı zamanda LDC kategorisine giren ülkeler için tablonun daha karamsar olduğunu söyledi.

Ulaştırma koridorlarının kesişim noktası Türkiye

Demirok, "Ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, kesintisiz bağlantıyı önceliklendirmekte ve çok modlu ulaşım koridorlarını desteklemekte." ifadesini kullanarak Çin'den başlayarak Orta Asya ve Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un bunun en somut örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kıtalar arası bağlantıyı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla ulaştırma, lojistik, yatırım, ticaret ve enerji alanlarında birçok büyük projeyi üstlendiği ve girişimleri desteklediğini hatırlatan Demirok, dijitalleşme ve inovasyon olmadan altyapının sürdürülebilirliğini ve verimliliğini sağlamanın daha zor olacağı değerlendirmesini yaptı.

Demirok, dijital bağlantının ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve toplumları dönüştürmek için kilit unsur olduğunu belirterek, LLDC ülkelerinin altyapı ve dijital becerilerdeki ciddi açıklar nedeniyle bilim, teknoloji ve inovasyonu etkin kullanmakta zorlandığının altını çizdi.

Türkiye'nin kalkınmaya güçlü desteği

Avaza Eylem Programı'nda LLDC ülkelerinin mevcut mekanizmalar aracılığıyla, BM Teknoloji Bankası dahil desteklenmesinin önceliklendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını anlatan Demirok, Türkiye'nin Gebze'de ev sahipliğini yaptığı En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankasının yapısal ekonomik dönüşümü teşvik etmeye yönelik olarak LDC'lerin kapasitesini güçlendirme konusunda hizmet verdiğine değindi.

Demirok, aynı zamanda en büyük bağışçı olarak Türkiye'nin, diğer kalkınma ortaklarını ve paydaşları BM Teknoloji Bankasını desteklemeye ve bu süreçte daha fazla yer almaya teşvik ettiğini hatırlatarak, LLDC olup aynı zamanda LDC kategorisindeki ülkelerin Banka'nın sunduğu hizmetlerden özellikle faydalanmalarının teşvik edildiği mesajını verdi.

BM Teknoloji Bankasının çabalarının, LLDC ülkeleri için dönüştürücü bir gündemin ilerletilmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Demirok, "Türkiye'nin, LDC ve LLDC ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma ve daha güçlü bağlantılılık çabalarına verdiği güçlü desteği bir kez daha yinelemek isterim." diye konuştu.