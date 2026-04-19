Türkiye-Kuzey Makedonya ticari ilişkileri ADF kapsamında görüşüldü

Türkiye-Kuzey Makedonya ticari ilişkilerinin mevcut durumu ve büyüme potansiyeli, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ele alındı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke ticari ilişkilerinin mevcut durumu ve büyüme potansiyeli, Antalya'da düzenlenen ADF kapsamındaki çalışma yemeğinde görüşüldü.

Çalışma yemeğine, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara ve Türk iş insanları katıldı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik alanda somut sonuçlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki işbirliğinin, iş dünyasının aktif rolüyle daha ileri seviyeye taşınacağını belirten Kara, "İş dünyası olarak inisiyatif almaya, yatırım süreçlerini hızlandırmaya ve sürdürülebilir ekonomik değer üretmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde, Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi, İş Konseyinin gelecek dönem faaliyet planı ve stratejik yol haritası, Türkiye-Kuzey Makedonya ticari ilişkilerinin mevcut durumu ve büyüme potansiyeli, başta altyapı, sağlık, turizm ve enerji olmak üzere öncelikli sektörlerde işbirliği fırsatları ele alındı.