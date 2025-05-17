Türkiye Keskin Nişancı Yarışmasında Başarı Elde Etti

Türkiye Keskin Nişancı Yarışmasında Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Türk timlerinin elde ettiği başarıları açıkladı. Kara Kuvvetleri 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler ise 3'üncü oldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki timin 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi'nin 3'üncü olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması, Isparta Eğirdir'deki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı. Ayrıca Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan da gözlemciler müsabakayı takip etti. Toplam 18 ülkeden, 26 keskin nişancı timinin yer aldığı yarışmada Türkiye'yi; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 tim olmak üzere toplam 8 keskin nişancı timi temsil etti.

Yarışmada; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki timi 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi de 3'üncü oldu. Yarışmaya katılan ülkeler keskin nişancı timlerinin aldıkları puanlara uygun olarak madalya ile ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya kazanırken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalyayı hak etti. Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

Ünlü oyuncu babasının ölüm haberini Instagram'dan öğrendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Yeşilçay'dan yeni karar
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.