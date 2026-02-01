Haberler

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Yarın Ankara'da Yapılacak

Güncelleme:
Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun (OSPG) sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev’in başkanlıklarında yarın Ankara’da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyetin kayda geçirilmesi, üst düzey ziyaret ve temasların değerlendirilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayi, eğitim ile insani ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ve Kazakistan Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulanacağı görüşmelerde, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru kapsamında bağlantısallığın ve lojistik altyapının geliştirilmesi de değerlendirilecek.

Afganistan, İran ve Filistin meselesi ele alınacak

Bakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'in, Afganistan, İran ve Filistin meselesi dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunmaları da öngörülüyor.

Öte yandan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Ortak Stratejik Planlama Grubu, Karma Ekonomik Komisyon ve siyasi istişare mekanizmalarının düzenli ve etkin şekilde işletildiği belirtiliyor. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında 29 Temmuz 2025'te Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Söz konusu toplantı kapsamında iki ülke arasında eğitimden enerjiye, madencilikten ulaştırmaya, bankacılıktan yapay zeka ve uzay çalışmalarına, sağlık ve adalet alanlarına kadar toplam 20 iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

2025 itibarıyla Türk yatırımlarının toplam tutarı yaklaşık 5,8 milyar dolar seviyesinde

Kazakistan, Türkiye'nin Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılının ilk 11 ayında 8,95 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu dönemde Türkiye'nin ihracatı 2,91 milyar dolar, ithalatı ise 6,04 milyar dolar oldu.

Halihazırda Kazakistan'da 3 binden fazla Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk girişimcilerin gıda, madencilik, tarım, ilaç ve kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat sektörlerinde öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye, Kazakistan ekonomisinde enerji dışı alanlarda en büyük yatırımcı ülkelerden biri olurken, 2025 itibarıyla Türk yatırımlarının toplam tutarının yaklaşık 5,8 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
