Kamu-Sen'den enflasyon farkına ek refah payı talebi

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çarşıda, pazarda, markette ve kiralarda yaşanan artışlar dikkate alındığında, kamu çalışanlarımızın alım gücündeki gerileme çok daha net görülmektedir. Ekonomi büyüyorsa, bu büyümeden kamu çalışanları ve emekliler de payını almalıdır. Bu nedenle enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in 34. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ATO Congresium'da basın toplantısı düzenledi. "Bugün kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar hepimizin malumudur" diyen Kahveci, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığı memurlarımızın bütçesini zorlamaktadır. Maaş artışları daha kamu çalışanlarımızın cebine girmeden erimekte, memurlarımız ve emeklilerimiz her ay biraz daha geçim sıkıntısına sürüklenmektedir. Nitekim temmuz ayına sayılı günler kalmıştır. Kamu görevlileri ve emeklilerimiz temmuz ayında yüzde 7 oranında ikinci yarıyıl zammı alacak, buna ilave olarak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Ancak bugün itibarıyla oluşan enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,61'e ulaşmıştır. Bu rakam yalnızca istatistiki bir veri değildir. Bu rakam, memur ve emeklilerimizin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğinin göstergesidir. Üstelik hissedilen kayıp, açıklanan rakamların da üzerindedir. Çarşıda, pazarda, markette ve kiralarda yaşanan artışlar dikkate alındığında, kamu çalışanlarımızın alım gücündeki gerileme çok daha net görülmektedir. Ekonomi büyüyorsa, bu büyümeden kamu çalışanları ve emekliler de payını almalıdır. Bu nedenle enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz."

"YILLARCA DEVLETİNE HİZMET EDEN İNSANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA GELİR KAYBINA UĞRAMAKTADIR"

Kahveci, kamu çalışanları ve emeklilere mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

"Geçmiş kayıpları telafi edecek ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayatın gerçekleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Enflasyon farkı altı ay bekletilmeden aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Eşel mobil sistemi hayata geçirilmeli, maaşlar fiyat artışları karşısında otomatik olarak korunmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli, kamu çalışanlarının maaşları vergi dilimleriyle eritilmemelidir. Kamu istihdamında asıl olan kadrolu ve güvenceli çalışma olmalıdır. Sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam biçimleri sona erdirilmeli; aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan kamu çalışanları arasında statü farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır."

Emeklilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin de konuşan Kahveci, "Bilindiği gibi 2023 yılında kamu görevlilerine ilave ek ödeme verilmiştir. Bugün gelinen noktada bu ödemenin tutarı birçok unvanda aylık 22 bin lirayı aşmıştır. Ancak ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkı her geçen gün büyümektedir. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ büyük ölçüde kopmuştur. Yıllarca devletine hizmet eden insanlar emekli olduklarında ciddi gelir kaybına uğramaktadır. Bu nedenle ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması artık bir tercih değil, sosyal devlet anlayışının ve hakkaniyetin gereğidir. 3600 ek gösterge meselesinin tüm beklentileri karşılayacak şekilde birinci dereceye gelen bütün memurlara uygulanmasını sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA KAMU ÇALIŞANLARININ İRADESİ KARŞILIK BULMALIDIR"

"4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz" diyen Kahveci, şöyle devam etti:"

"Mevcut sistem gerçek anlamda bir toplu pazarlık düzeni oluşturmaktan uzaktır. Toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının iradesi tam olarak karşılık bulmalıdır. Hakem Kurulu yapısı yeniden düzenlenmeli, kamu işvereninin ağırlıklı olduğu mevcut yapı yerine adil, tarafsız ve bağımsız bir hakem mekanizması kurulmalıdır. Temsilde adalet, müzakerede etkinlik ve sonuçta hakkaniyet ilkeleri 4688 sayılı Kanun'un merkezine yerleştirilmelidir. Aynı şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmalıdır. Bugün kamu çalışanlarının refah payına ihtiyacı varsa, ek zamma ihtiyacı varsa, eşel mobil sistemine ihtiyacı varsa, kadrolu ve güvenceli istihdama ihtiyacı varsa Adil bir 4688'e, liyakat esaslı bir 657'ye ihtiyacı varsa bütün bunların güçlü biçimde hayata geçmesi için Türkiye Kamu-Sen'in masada yetkili olması şarttır."

Kaynak: ANKA