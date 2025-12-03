Haberler

Türkiye Kamu-Sen'den memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik düzenleme talebi

Güncelleme:
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde memur ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapılmasını talep etti. Enflasyon oranlarının yükselmesiyle birlikte kamu çalışanlarının alım gücünün azaldığını vurgulayan Kahveci, kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Kahveci, konfederasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını anımsattı.

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte enflasyonun yüzde 11,21 düzeyine çıktığını, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5'lik maaş artışının bu süreçte tamamen yok olduğunu belirten Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünün 3 ayda 6,2 puan gerilediğini ifade etti.

Enflasyon hedeflerinin sürekli boşa düştüğünü, maaşların ise reel olarak gerilediğini savunan Kahveci, bu noktada artık hedeflerin değil, sahadaki hakikatlerin referans alınması gerektiğini kaydetti.

Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Refah payı talebimizin bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmıştır. Enflasyon farkı da ortaya çıktığı anda hiçbir gecikmeye mahal bırakılmaksızın maaşlara yansıtılmalıdır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, aynı görevi yapan çalışanlar arasında statü kaynaklı uçurumların büyümesine izin verilmemelidir. Mevcut ekonomik şartlarda kamu çalışanlarının bugünkü maaşlarla ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde mutlaka memur ve emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemelere yer verilmelidir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
