Türkiye ve Somali Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda iki ülke arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması da imzalandı.

Görüşmelerin ardından her iki bakan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, Somalili mevkidaşı Nur'u ve heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Somali'nin, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağı olduğuna işaret eden Güler, "Mevkidaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmelerimizde Somali'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Güler, ikili askeri işbirliğini daha da güçlendirme kararlılığını dile getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın ikili askeri ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Somali vatan sevgisiyle dolu gençlerini eğitmek suretiyle hazırladığı Gorgor Taburları ile milli ordu oluşum sürecinde önemli bir başarı elde etmiş ve Afrika coğrafyasında önemli bir rol model olmuştur. Türkiye olarak da Somalili kardeşlerimizin bu başarı tablosunda resmin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir."

"Anlaşmanın Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ise sıcak karşılama ve samimi ev sahipliği için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür etti.

Türkiye ve Somali arasında güçlü ve güzel bir ilişki bulunduğuna dikkati çeken Nur, "Bu ilişki 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'yi ziyaretinden sonra daha da güçlendi. Ayrıca her iki bakanlık arasındaki var olan ilişkilerin yanı sıra bugün imzaladığımız yeni anlaşma terörle mücadeleyi ve askeri mali işbirliğini içeriyor. Bu anlaşmanın da Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.