Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirtti.

Poroy, Türkiye'nin Afrika genelindeki ekonomik faaliyetlerinde Nijerya'nın stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki Nijerya ziyaretinde belirttiği üzere iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Poroy, bu doğrultuda, Nijerya'daki Türk yatırımlarının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Poroy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımları arasında Nijerya'nın payının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu kaydederek, bu oranı yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.