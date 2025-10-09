Haberler

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirtti.

Poroy, Türkiye'nin Afrika genelindeki ekonomik faaliyetlerinde Nijerya'nın stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki Nijerya ziyaretinde belirttiği üzere iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Poroy, bu doğrultuda, Nijerya'daki Türk yatırımlarının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Poroy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımları arasında Nijerya'nın payının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu kaydederek, bu oranı yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.