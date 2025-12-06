7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Bütün, "Küresel havacılık teknoloji, emniyet ve insan kaynağı alanlarında tarihsel bir dönüşüm yaşıyor ve Türkiye bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri haline geldiği" dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 1944'te kurulmasıyla şekillenen havacılık ekosisteminin bugün dünya için taşıdığı önemini aktaran Prof. Dr. Bütün küresel havacılık sektörünün dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bütün, Beykoz Üniversitesinin uygulamalı eğitim yaklaşımıyla bu dönüşümde sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştiren kurumlar arasında öne çıktığını vurguladı.

Sivil havacılığın yalnızca ulaşım değil; ticaret, turizm, sağlık, eğitim ve insani yardım ekosistemlerini birbirine bağlayan küresel bir güç olduğunu belirten Prof. Dr. Bütün, her yıl 5 milyar yolcu, 40 milyon uçuş ve milyonlarca ton kargonun dünyanın ritmini belirlediğini hatırlattı. "Bir uçağın tekeri piste değdiğinde yalnızca bir yolculuk değil; uluslararası iş birliği, ekonomik döngü ve insani dayanışma da başarıyla tamamlanmış olur" diyen Prof. Dr. Bütün, havacılığın küresel ekonominin en kritik bileşenleri arasında bulunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTA STRATEJİK YÜKSELİŞİ

Türkiye'nin son 20 yılda havacılık sektöründe gösterdiği ilerlemenin dünya ölçeğinde dikkat çektiğini belirten Prof. Dr. Bütün, yeni havaalanı yatırımları, genişleyen uçuş ağları, yerli havacılık projeleri ve güçlenen insan kaynağı sayesinde Türkiye'nin bölgesel bir aktörden küresel bir havacılık merkezine dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Bütün, "Bugün Türkiye'nin semalarında gerçekleşen her uçuş, daha fazla bağlantı, daha yüksek emniyet ve uluslararası standartlarda hizmet vizyonu taşımaktadır" dedi.

HAVACILIĞIN GERÇEK GÜCÜ İNSANDIR

Teknoloji ve operasyonel mükemmelliğin yanı sıra havacılığı güçlü kılan en kritik unsurun insan kaynağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bütün, sektörde emniyet kültürünün temel belirleyici olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Bütün, "Hatalardan öğrenen, ekip performansını merkeze alan, sürekli gelişime odaklanan emniyet kültürü sayesinde her uçuş, yüzlerce karar ve binlerce prosedürün uyumuyla güvenle gerçekleşiyor" diye konuştu.

İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAVACILIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Prof. Dr. Bütün, dijitalleşme, yapay zeka destekli operasyonlar, sürdürülebilir havacılık yakıtları, çevre dostu teknolojiler ve yeni nesil hava araçlarının sektörün geleceğini belirlediğini dile getirdi. Prof. Dr. Bütün, "Havacılık, yalnızca gökyüzünü değil; toplumların geleceğe olan güvenini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de ileriye taşıyor" dedi.

Beykoz Üniversitesinin havacılık eğitiminde uygulamalı ve sektör odaklı yaklaşımı

Sivil havacılık alanının nitelikli insan kaynağı ihtiyacının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Bütün, Beykoz Üniversitesinin lojistik temelli yapısı, uygulamalı eğitim modeli ve sektör iş birlikleriyle öğrencilerini doğrudan sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Bütün, "Havacılık, disiplin, sorumluluk ve tutku gerektiren bir alan. Biz Beykoz Üniversitesi olarak öğrencilere yalnızca meslek değil, bir misyon kazandırıyoruz" diye konuştu.