Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Şırnak'ta Genç Nüfusa Spora Kazandırma Projesi İçin Ziyarette Bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Akgül, Vali Ekici'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Vali Ekici, Akgül'ü kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şırnak'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Ekici, şöyle konuştu:

"Genç nüfusumuzun spora kazandırılması için birlikte proje ve çalışmalar yürüteceğiz. Şehrimizin güreş anlamında da başarıdan başarıya ulaşması için var gücümüzle hep birlikte gayret göstereceğiz. Altyapı açısından şanslı bir şehiriz. Önümüzdeki günlerde 1500 kişilik spor salonu ile gençlik merkezinin ihalesinin yapılacak. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum."

Başkan Akgül de Şırnak'a ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kentte güreşi canlandırmak istediklerini aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"İllerimizi ziyaret etmeden güreşe bir şeyler kazandırmamız mümkün değil. O yüzden bizlerin gitmesi gerekiyor, ricacı olmamız gerekiyor. Bugün sayın valimize güreşe destek vermesi konusunda ricacı olduk. Şırnak'ta güreşi canlandıracağız. Nasip olursa buraya bir turnuvada vermeyi düşünüyoruz. Salonumuz yapıldığında veya açık alanda da olabilir. Bir organizasyon düşüneceğiz. Cudi Cup yapılmış, aynı şekilde güreş için de neden bir turnuva olmasın? Burada müdürümüzün de desteği ile Türk güreşine destek vereceğiz. Federasyon olarak elimizden geleni yapacağız."

Akgül, Hakkari ve Van'a da gideceklerini, bölgedeki gençleri güreşe kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret ederek, tesisler ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.