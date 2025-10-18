Haberler

Türkiye'den Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı

(ANKARA) - Atık ve emisyon miktarlarında yaşanan yükselişle birlikte küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlara karşı, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025/17 sayılı genelgeyle, Türkiye'nin "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)" duyuruldu. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Atık ve emisyon miktarlarında yaşanan yükselişle birlikte küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi pek çok çevresel sorunun etkilerinin giderek artması, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilmekte olup 'Sıfır Atık' yaklaşımı gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası taahhütler kapsamında stratejik bir öncelik olarak uygulanmaktadır.

Sıfır Atık uygulamalarının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması, 2053 yılına kadar geri kazanım oranının yüzde 70'e çıkarılması ve karbon nötr hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayan; eko-tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı, bütüncül bir anlayışla döngüsel ve yeşil bir ekonomiye geçişin hızlandırılması elzemdir. Bu itibarla; Türkiye Yüzyılı ile uyumlu, Sıfır Atık yaklaşımına uygun, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye'ye özgü kaynak etkin ve yeşil bir döngüsel ekonomik yapının tesis edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)' Bakanlığın resmi internet adresinde (www.csb.gov.tr) yayımlanacaktır.

Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu ve ilgili oldukları faaliyete ilişkin gelişme raporlarını her altı ayda bir Bakanlığa göndereceklerdir. "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)" kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

