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Türkiye'deki Havalimanları Sıfır Atık Projesine Uyum Sağladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen yolcu ve çevre dostu çalışmalarla Türkiye'deki tüm havalimanlarında 'Sıfır Atık Projesi'ne uyum sağlandı. Karbonsuz Havalimanı Projesi ile karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atık su yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen yolcu ve çevre dostu çalışmalarla Türkiye'deki tüm havalimanlarında "Sıfır Atık Projesi"ne uyum sağlandı.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019'da başlatılan Karbonsuz Havalimanı Projesi ile karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atık su yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği hedefleniyor. Bu kapsamda, havalimanında faaliyet gösteren kuruluşlarla geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması planlanıyor.

"Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık" ilkesine dayalı yönetim anlayışı ile iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önlemler alınıyor.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'deki 50 havalimanına Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında sertifikaları verildi. Böylece DHMİ, dünya genelinde toplam 564 havalimanının dahil olduğu program kapsamında, 50 havalimanıyla küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA Sertifikası'na sahip havalimanı işletmecisi oldu.

Havalimanları artık "sıfır atık" belgeli

Öte yandan, tüm havalimanlarını kapsayacak şekilde belgelendirilmiş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetler belirli bir standart çerçevesinde yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne tüm havalimanlarında uyum sağlandı. Bu sayede 57 havalimanına Sıfır Atık Belgesi verildi.

Havalimanları ve seyrüsefer istasyonlarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla 5 havalimanında güneş enerjisi santralı (GES) tesisi tamamlanarak faaliyete geçirildi. Diğer havalimanlarında da GES tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında havalimanlarında her yıl binlerce fidan toprakla buluşturuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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