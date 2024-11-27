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Türkiye'deki Giriş Liman veya Yerine Kadar Yapılan Nakliye Giderlerinin Eşyanın Kıymetine İlave Edileceğine İlişkin Karar Resmi Gazete'de

Türkiye'deki Giriş Liman veya Yerine Kadar Yapılan Nakliye Giderlerinin Eşyanın Kıymetine İlave Edileceğine İlişkin Karar Resmi Gazete'de
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Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin eşyanın kıymetine ilave edilmesini öngören 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda DeğişiklikYapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

(ANKARA) - Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin eşyanın kıymetine ilave edilmesini öngören 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda DeğişiklikYapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Haldunda Karann 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralannda belirtilen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık, bu fikranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir" ibareleri eklendi. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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