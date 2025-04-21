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Türkiye'de Nisan Ayında Soğuk Hava Rekoru Kırıldı

Türkiye'de Nisan Ayında Soğuk Hava Rekoru Kırıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede nisan ayında en düşük sıcaklık rekoru kırıldı. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde -18 derece ölçüldü. Ani sıcaklık düşüşü tarım ürünlerinde hasara yol açtı.

Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede, mevsim normallerine göre nisan ayı en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Nisan'daki soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde pek çok şehirde hava sıcaklığı sıra dışı seviyelere indi.

Ani sıcaklık düşüşüyle bazı bölgelerde zirai don yaşanırken, bu durum tarım ürünlerinde önemli düzeyde hasara sebep oldu.

Nisan ayı mevsim normalleri göz önünde bulundurulduğunda bu yılın nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Türkiye genelinde nisan ayında en düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Nisan ayının 20 gününde yapılan değerlendirmeye göre en düşük sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

İl-ilçeSıcaklık
Tomarza-18
Sarız-16,3
Zara-14,4
Pınarbaşı-14,1
Elbistan-13,9
Darende-13,6
Göksun-13,2
Ulukışla-12
Boğazlıyan-11,8
Afşin-11,5
Karapınar-11,3
Niğde-9,5
Avanos-9,2
Turhal-8,9
Konya-Ereğli-8,6
Aksaray-8,3
Doğanşehir-7,9
Konya-Akşehir-7,6
Çiçekdağı-6,7
Sivrice-5,9
Konya-4,3
Adıyaman-Gölbaşı-3,1
Pozantı-3,1

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Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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