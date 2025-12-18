Haberler

Tüik: Çevre Koruma Harcamaları, 2024 Yılında 441 Milyar TL Olarak Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'ni açıkladı. Çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak 441 milyar liraya ulaştı. Harcamaların en büyük kısmı atık yönetimi hizmetlerine ayrıldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'ne göre, çevre koruma harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 108,3 artarak 441 milyar lira oldu.

TÜİK, Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'nin 2024 yılı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında yapılan çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 7,9'u ise hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

Çevre koruma harcamalarının en büyük bölümünü atık yönetimi hizmetleri oluşturdu. Buna göre harcamaların yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerine, yüzde 16,5'i atıksu yönetimi hizmetlerine ayrıldı.

Harcamaların yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına, yüzde 7,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ile kalitesinin iyileştirilmesine, yüzde 1,7'si dış ortam havası ve iklimin korunmasına, yüzde 6'sı ise diğer çevre koruma faaliyetlerine yapıldı.

Çevre koruma yatırım harcamaları ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artarak 82 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 80'inin mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'sinin ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı da arttı. Buna göre söz konusu oran 2023 yılında yüzde 0,78 iken 2024 yılında yüzde 0,99 olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
