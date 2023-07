Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu

EMRE ILIKAN/ŞENER TOKTAŞ - Türkiye'de son 1 ayda hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşen 55 kişi yaşamını yitirdi.

Yüzme sezonunun başlamasıyla su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde AFAD, emniyet müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi kurumların yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve uyarılarına rağmen boğulma vakaları yaşandı.

Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.

Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlenirken, en çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti. Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.

Çocuklarını kurtarmaya çalışırken boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Haziran'da, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş, denize girerek oğullarını kurtardı. Daha sonra akıntıya kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 30 Haziran'da serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan ve 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarılan 17 yaşındaki Şükrü Akgönül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 30 Haziran'da serinlemek için Van Gölü'ne giren 7 arkadaştan 2'si gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri yaşları 21 olan 2 gencin cansız bedenine ulaştı.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne giden Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topu almak için girdikleri Kızılırmak'ta boğuldular

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 29 Haziran'da Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M'nin (15) oynadığı top Kızılırmak'a düştü. Topu almak için suya giren çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Kırıkkale Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu 3 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 29 Haziran'da sulama kanalının yakınında oynayan 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ, dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu. Çocuğun cesedi, yakınları tarafından bulundu.

Eskişehir'de 28 Haziran'da kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na serinlemek amacıyla giren iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 Haziran'da Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısımda suya giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Bursa'da 20 Haziran'da tarım arazisinde 7 yaşındaki Ahmet Can Şimşek ve 4 arkadaşı, serinlemek için sulama havuzuna girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Can'ın arkadaşlarının durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalleliler tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde 17 Haziran'da kontrolden çıkarak 20 metre yüksekten Van Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bilgilendirme çalışmaları yapılıyor

Boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için birçok ilde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Emniyet Müdürlüğü ve DSİ ekipleri vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göl kıyısında piknik yapan vatandaşları sürekli ziyaret ederek broşür dağıtan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özellikle çocuklara sahip çıkılması ve ebeveynlerin gözetiminde yüzülmesi uyarısında bulunuyor.

Adana'da da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, havanın ısınmasıyla serinlemek için sulama kanallarına yönelen çocuk ve gençlerin boğulmalarını engellemeye yönelik çalışma yürütüyor. Ekipler, sulama kanalları çevresinde denetim yaparak yüzen gençleri kıyıya çıkarıp boğulma tehlikesine karşı uyarıyor.

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Diyarbakır'da, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ziyaretlerle, riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.

"Suda şakalaşmayın" uyarısı

Bitlis AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla vatandaşların deniz, baraj, gölet ve sulama kanallarına girerek serinlemek istediğini söyledi.

Özellikle baraj ve sulama kanallarına serinlemek amacıyla giren vatandaşların boğulmayla karşı karşıya kaldığını anlatan Tunçtan, "Vatandaşlarımız serinlemek amacıyla ilimizde Van Gölü'nü, barajları ve sulama kanallarını tercih ediyor ama dikkat edilmesi gereken kurallar var. Yasak ve tehlikeli sulara, barajlara, göletlere ve sulama kanallarına kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yüzme bilmeyenlerin yanında yüzme bilen ebeveynlerinin olması şart. Bu konuda anne ve babalarımıza büyük görev düşüyor." dedi.

Arkadaşlarıyla serinlemek için suya girenlerin şakalaşmaması gerektiğinin altını çizen Tunçtan, "İnsanlar suda arkadaşlarıyla şakalaşırken boğulmasına sebep olabilmektedir. Yüzme bilmeyenlerin kendi başına suya girmemesi gerekir. İyi bir yüzücü olsa da suda ayağına kramp girebilir, akıntıya kapılabilir. Suda çırpınan birini görenler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermeli. İnsanların hayatını tehlikeye sokmadan sudaki kişiye halat, ip veya sırık uzatarak yardımda bulunabilir. Yüzme bilmeyenler paniğe kapılıyor. Paniğe kapılan insanlarımız suda çırpındıkça farkında olmadan batıyor. Suyun debisi bir metre de olsa paniğe kapılan vatandaşlarımız yüzme bilmiyorsa, o panikle kıyıdan uzaklaşarak boğulabiliyor. Yüzme bilmiyorsanız suya girmeyin, girseniz bile kıyıda kalın ve mutlaka yanınızda büyüğünüz olsun." diye konuştu.

Tunçtan, şunları kaydetti:

"Son veriler, 20 yaş ve altındaki gençlerimizin boğulmalarında artış olduğunu göstermektedir. Bunun da en büyük sebebi hem yasaklı olan gölet ve barajlara girmeleri hem de yüzme bilmemelerinden kaynaklı. Oyun oynandığında yüzme bilmeyenler suyun altına girerek o panik ve korkuyla bir daha suyun yüzeyine çıkamamakta ve boğulmalar meydana gelebilmektedir. Ebeveynleri yanında olmayan çocuklarımız sudan uzak dursunlar. Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da boğulmalar oluyor. İlimizde de Van Gölümüz var. Bir süre önce iki kişi boğularak yaşamını yitirdi. Bu nedenle dikkatli olmalı, yasaklı sulardan uzak durmalıyız."

"İlk anda yapılacak müdahale çok önemli"

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Eğitmeni Ahmet Kurban ise yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle boğulma olaylarında artış olduğunu ifade etti.

Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yakın tarihte Van Gölü'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kurban, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlar serinlemek için deniz, göl, dere ve barajlara giriyor. Bu nedenle birçok boğulma vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu tür vakalarda ilk anda yapılacak müdahale çok önemli. İlk yardım bilgisi olan vatandaşların boğulma riski yaşayanlara o an müdahale etmesi hayatta kalmalarını sağlayabilir. Bu yüzden tüm vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmaya çalıştığımızda öncelikle sakin olmamız lazım. Can havliyle hızlı hareket eden kişi, o an sizi de suyun dibine çekebilir. Vakanın bilinci kapalı, solunumu ve kalbi durmuşsa sağlık ekipleri gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yapılması gerekir."

Olaylara erken müdahale etmek için ambulans servisi, motorize ve UMKE ekiplerinin kentin farklı noktalarında konuşlandırıldığını anlatan Kurban, "Özellikle boğulma vakalarına karşı teyakkuz halindeyiz. 41 ambulansımızla kentin farklı noktalarındayız. Boğulma tehlikesinde 112 Çağrı Merkezi hemen aranmalı. Merkezi aradığınızda olay yerine hemen intikal ediliyor. Vakaya hızlıca müdahale edip hastaneye sevkini gerçekleştiriyoruz. Serinlemek için suya girenler, yüzme bilmiyorlarsa sahil güvenliğin bulunduğu ya da güvenli plajlarda suya girmelerini tavsiye ediyoruz. Suyun da boy seviyelerini geçmemesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda daha çok duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.