Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, Coğrafi İşaretli Ürün Sayısında Dünyada İkinci Sırada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının bin 798 olduğunu belirtti ve bu sayede dünyada ikinci sırada yer aldığını duyurdu. Bu durum, Anadolu'nun kültürel zenginliğinin korunarak tanıtılmasına katkı sağlıyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'de tescilli bin 798 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirterek, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu'nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu'nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor. Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer verilen infografiğe göre, Türkiye'de tescilli bin 798 coğrafi işaretli ürün ile dünyada ikinci sırada bulunuyor. Avrupa Birliği'ndeki coğrafi işaretli ürün sayısı ise 44 olarak belirtildi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'na göre Türkiye dünyada, yerli patent başvurularında 10'uncu sırada. Yerli marka başvurularında altıncı sırada olan Türkiye, yerli tasarım başvurularında ise üçüncü sırada. Türk Patent dünyada ilk 20'de yer alırken, patent başvurusunda yüzde 38, 9 artış olduğu ve uluslararası kadın buluşçu oranında Türkiye'nin yüzde 26,1 ile dünya birincisi olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title