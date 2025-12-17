Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, Coğrafi İşaretli Ürün Sayısında Dünyada İkinci Sırada

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'de tescilli bin 798 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirterek, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu'nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu'nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor. Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer verilen infografiğe göre, Türkiye'de tescilli bin 798 coğrafi işaretli ürün ile dünyada ikinci sırada bulunuyor. Avrupa Birliği'ndeki coğrafi işaretli ürün sayısı ise 44 olarak belirtildi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'na göre Türkiye dünyada, yerli patent başvurularında 10'uncu sırada. Yerli marka başvurularında altıncı sırada olan Türkiye, yerli tasarım başvurularında ise üçüncü sırada. Türk Patent dünyada ilk 20'de yer alırken, patent başvurusunda yüzde 38, 9 artış olduğu ve uluslararası kadın buluşçu oranında Türkiye'nin yüzde 26,1 ile dünya birincisi olduğu kaydedildi.