Bakan Yumaklı: Türkiye, AARIENEA'nde ilk kez Başkanlık görevine seçildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği'nde (AARIENEA) ilk kez Başkanlık görevine seçildi" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha. Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez Başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun" dedi.