Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya İkincisi Oldu

(ANKARA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın final maçında karşılaştığı İtalya'ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye birinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 önde tamamladı. İtalya ise ikinci seti 25-13, dördüncü seti 25-19 ve son seti 15-9 önde tamamlayarak Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonluğunu elde etti.