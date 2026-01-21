Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "2025 Yılında 362 Bin 992 Gigavatsaatlik Elektrik Üretimiyle Tarihi Bir Zirveye Ulaşarak Rekor Kırdık"

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üreterek tarihi bir zirveye ulaştığını açıkladı. Üretimin yüzde 56,7'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle tarihi bir zirveye ulaşarak rekor kırdık. Tüketimin de 360 bin 929 gigavatsaat seviyesine çıktığı bu yılda, arz-talep dengesini başarıyla yöneterek rekor tüketimi rekor üretimle karşıladık. Üretimin yüzde 56,7'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız bu dönemde Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

