Türkeli Spor, Erfelek Spor'u 3-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Sinop Büyükler Amatör 1. Lig'de mücadele eden Türkeli Spor, kendi sahasında konuk ettiği Erfelek Spor'u 3-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Anıl Sağır'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Türkeli Spor, 60. dakikada Ebubekir Aydın ve 74. dakikada Rahman Güney'in golleriyle farkı üçe çıkardı. Maç, 90 dakika sonunda 3-0'lık skorla tamamlandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkeli Spor Kulüp Başkanı Dursun Şentürk, hem Türkeli Spor'u hem de centilmence mücadele eden Erfelek Spor'u tebrik etti. Şentürk, "Oyuncularımızı kutluyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Hedefimiz belli, sezon sonunda şampiyonluğu ilçemize getirmek. Bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

Bu sonuçla birlikte Türkeli Spor, Sinop Büyükler 1. Amatör Lig'de liderliğini sürdürdü.