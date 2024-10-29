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Türk Yıldızları, Republic Bayramı İçin İzmir'de Gösteri Düzenledi

Türk Yıldızları, Republic Bayramı İçin İzmir'de Gösteri Düzenledi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar bayraklarla coşkulu bir şekilde gösteriyi izlerken, Türk Yıldızları gökyüzüne kalp çizerek büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timinin Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler için İzmir'de vatandaşlara gösteri uçuşu düzenledi.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hazırladıkları gösteri sunan Türk Yıldızları, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Vatandaşların marş ve bayraklar destek vererek izlediği gösteri nefesleri kesti.

Tüm manevraları koordineli bir şekilde başarıyla gerçekleştiren Türk Yıldızları, gökyüzüne kalp çizerek vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Gündoğdu Meydanı Etkinlikler Güncel izmir Yaşam Spor

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