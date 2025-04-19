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Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki Gösterisi Büyüledi

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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İskenderun'da yaptığı gösteri ile büyük beğeni topladı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfez üzerindeki gösterileri nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İskenderun ilçesinde körfez üzerinde gerçekleştirdiği gösterilerine bir yenisini daha ekledi. Sahilde Nihal Atakaş Camisi çevresinde toplanan İskenderunlular Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini hayranlıkla izledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı başta olmak üzere protokol üyeleri de gösteriyi seyretti. Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini yediden yetmişe herkes heyecan içerisinde alkışlarla takip etti.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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