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Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de 500. Gösterisini Yaptı

Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de 500. Gösterisini Yaptı
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Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de gerçekleştirerek 500. uçuşunu yaptı. 9 Eylül'de tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılamayan gösteri, Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir kalabalığın katılımıyla yapıldı.

(İZMİR) – Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle 9 Eylül'de İzmir'de gösteri yapmayan Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İzmir'de gökyüzünü renklendirdi... 'Türkiye'nin Gökyüzündeki Milli Takımı olarak adlandırılan Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 101. Yıl kutlamalarında 500. Uçuşunu İzmir'de gerçekleştirmiş oldu.

İzmir'de 9 Eylül'de tasarruf tedbirleri nedeniyle uçuş gerçekleştirmeyen Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında gün boyu kentin birçok noktasında kutlamaların bir parçası olarak İzmir'de hayranlık uyandıran gösteriye imza attı.

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Türk Yıldızları gösterisinin, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapılmamasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları, Gündoğdu Meydanı'nda cumhuriyetin 101. yılına özel gösteri yaptı.

500. gösteri

Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 101. yılında yaptığı gösteriyle gökyüzündeki 500. gösterisini İzmir'de gerçekleştirdi.

Gündoğdu Meydanı'nda gösteriyi izlemek için binlerce İzmirli Alsancak'ta Kordon'u doldurdu.

'Türkiye'nin Gökyüzündeki Milli Takımı' olarak adlandırılan Türk Yıldızları, takım lideri Hasan Kocabaş'ın önderliğinde gökyüzünde birbirinden tehlikeli hareketleriyle göz doldurdu.

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyle birlikte Türk Yıldızları, gökyüzünü kırmızı-beyaza boyadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Gündoğdu Meydanı 9 Eylül İzmir

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