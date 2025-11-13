Haberler

Türk ve Bosna Hersek Bakanlarından Ticaret Anlaşması Güncellemesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Staša Košarac ile önemli bir anlaşmaya imza atarak Türk firmalarının sanayi ürünlerinde daha esnek menşe kurallarından yararlanabileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Staša Košarac ile "Menşe Kurallarının Güncellenmesine Dair Pan-Avrupa Akdeniz Konvansiyonu Ortak Komite Kararı"nı imzaladıklarını duyurdu.

Bolat, 2003 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi niteliğindeki bu karar sayesinde Türk firmalarının sanayi ürünlerinde daha esnek menşe kurallarından yararlanabileceğini belirtti. Ayrıca Avrupa-Akdeniz havzasındaki çapraz kümülasyon mekanizmasının daha etkin biçimde kullanılabileceğini ifade etti.

Bakan Bolat, "Bu önemli adımın, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını ve ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Affediliyorlar mı? İki yıldız için resmi açıklama geldi
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

Gelin ve damadın giydiği her şey paradan! Resmen servet taşıdılar
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.