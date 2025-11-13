Türk ve Bosna Hersek Bakanlarından Ticaret Anlaşması Güncellemesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Staša Košarac ile "Menşe Kurallarının Güncellenmesine Dair Pan-Avrupa Akdeniz Konvansiyonu Ortak Komite Kararı"nı imzaladıklarını duyurdu.

Bolat, 2003 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi niteliğindeki bu karar sayesinde Türk firmalarının sanayi ürünlerinde daha esnek menşe kurallarından yararlanabileceğini belirtti. Ayrıca Avrupa-Akdeniz havzasındaki çapraz kümülasyon mekanizmasının daha etkin biçimde kullanılabileceğini ifade etti.

Bakan Bolat, "Bu önemli adımın, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını ve ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz." dedi.