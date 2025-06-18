Türk Startup Ekosistemi Hollanda'da Yatırımcılarla Buluştu

Türk startup ekosisteminin önde gelen girişimleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Amsterdam'da Hollandalı yatırımcılarla bir araya geldi.

Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan çok sayıda Türk girişimci, etkinlik öncesinde Amsterdam'daki bir otelde düzenlenen özel programda, Hollandalı yatırımcılarla tanışma ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.

"Türk startup ekosistemi yatırımlar için oldukça elverişli"

Programda konuşan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına dikkati çekerek, ülkenin startup ekosisteminin yatırım açısından önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ersoy, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 34 yaşın altında olduğunu belirterek, "Bu da girişimcilik için güçlü altyapı sağlıyor. İşletme maliyetlerinin düşük ve rekabetçi olması, Türkiye'yi uluslararası yatırımcılar nezdinde cazip hale getiriyor." dedi.

Türkiye'de startupların 2010'dan bu yana daha görünür hale geldiğini anlatan Ersoy, bu girişimlerin yapay zeka ve gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatlarla uluslararası düzeyde rekabet edebilir konuma geldiğini ifade etti.

Ersoy, "Artık potansiyelleri ve imkanları konuşmak yerine bunları nasıl harekete geçireceğimize ve ivme kazanacağımıza odaklanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, yatırımcı cenneti bir ülke"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin yatırım ortamına dair görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından son derece cazip ülke olduğunu ancak dışarıdan bakıldığında hala bazı önyargılarla karşı karşıya kalabildiklerini dile getiren Polat, "Yatırım ve Finans Ofisi olarak bu algıyı başarılı şekilde değiştiriyoruz. Türkiye, ciddi kolaylıklar sağlayan, uluslararası doğrudan yatırımları güçlü şekilde teşvik eden bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını ve son yıllarda ortalama yüzde 5,6'lık büyüme oranı yakalayarak ekonomik dayanıklılığını ortaya koyduğunu aktaran Polat, "Yatırım ve Finans Ofisi olarak tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz. Bu kapasite, yatırımcılara uçtan uca destek verebilmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Eğitimli ve teknolojiye hızla uyum sağlayabilen genç nüfusun Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri olduğunu vurgulayan Polat, "Her yıl milyonlarca üniversite mezunu, küresel ölçekte rekabet edebilecek projeler üretiyor. Dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin aslında bir yatırımcı cenneti olduğu kolaylıkla görülebilir." dedi.

Polat ayrıca, Türkiye'nin 2010-2020 yıllarında toplamda 800 milyon dolarlık startup yatırımı aldığını kaydetti.

Etkinlik, Türk girişimciler ile Hollandalı yatırımcılar arasında gerçekleştirilen tanışma ve iş geliştirme oturumlarıyla sona erdi.