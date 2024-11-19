Üye Girişi
Haberler

Türk Savunma Sanayisi IDEAS Fuarında 21 Firma ile Temsil Ediliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da düzenlenen 12. Uluslararası Savunma Fuarı'na Türk savunma sanayisinden 21 firma katıldı. Fuara en büyük katılım Türkiye'den sağlanırken, toplamda 41 ülkeden 560'tan fazla firma yer alıyor.

- Türk savunma sanayisinden IDEAS çıkartması

Türk savunma sanayisinden 21 firma Pakistan'daki savunma fuarına katıldı

KARAÇİ - Pakistan'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne Türk savunma sanayisinden 21 firma katıldı.

Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nin 12'ncisi Pakistan'ın Karaçi kentinde başladı. Karaçi Fuar Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar sürecek olan fuara, 41 ülkeden 560'tan fazla firma katılırken, Türk savunma sanayisinden aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK gibi 21 firma yer alıyor. Organizatörlere göre, bu yıl fuara en büyük katılım Türkiye tarafından sağlanırken, Türkiye'nin ardından en fazla katılım Çin yaptı. İran ve İtalya, ise fuara ilk kez katıldı.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana IDEAS, savunma üreticileri, girişimciler, Ar-Ge uzmanları, finans uzmanları ve üst düzey politikacılar için savunma alanında işbirliği, bilgi paylaşımı ve destek girişimlerini teşvik ediyor.

Türk Savunma Sanayisi IDEAS Fuarında 21 Firma ile Temsil Ediliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek

Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi!

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Aşk Evlilik Boşanma nerede çekiliyor? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Evlilik Boşanma 1. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! 19 Kasım Salı Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE ALMANYA U20 izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.