Türk-Rus ticaret grubu, bakan yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da toplandı

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(ANKARA) - Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin, "Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA