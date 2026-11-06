Türk-Rus ticaret grubu, bakan yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da toplandı

Türk-Rus ticaret grubu, bakan yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in eş başkanlığında Ankara'da yapıldı. Ticaret Bakanlığı toplantıyı resmi X hesabından duyurdu.
(ANKARA) - Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin, "Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir" denildi.
Kaynak: ANKA