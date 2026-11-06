Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk-Rus ticaret grubu, bakan yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk-Rus ticaret grubu, bakan yardımcılarının eş başkanlığında Ankara'da toplandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in eş başkanlığında Ankara'da yapıldı. Ticaret Bakanlığı toplantıyı resmi X hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin, "Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobil bir aileyi dağıttı! Daha 5 yaşındaydı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti12

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı29

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani için karar verildi

Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın

Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika