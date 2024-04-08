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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'uncu yıldönümü dolayısıyla video hazırladı.

Teşkilatın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde. 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Şehirde güven ve huzur denince akla biz geliriz" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, yunus timleri, atlı polisler, narkotik çalışanları ve özel harekata kadar teşkilat bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntüler bulunuyor.

Paylaşımda ayrıca teşkilatın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaraları sarmak için görev başında olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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