Türk kadın yüzücü Bagana, New York'ta 46 kilometrelik parkuru 9 saatte yüzdü

Türk yüzücü Ayşe Yasemin Bagana (57), New York'un Manhattan bölgesinin çevresinde üç nehir geçerek 46 kilometre turu 9 saat 8 dakikada tamamladı. Bagana, bunu başaran 2'nci Türk kadını oldu.

Türk yüzücü Bagana, 2020'de planladığı turu, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. İki çocuk annesi Bagana, New York'un Manhattan bölgesindeki East, Harlem ve Hudson nehirlerini geçerek 46 kilometrelik parkuru 9 saat 8 dakika 17 saniyede tamamladı. Bagana, bu turu tamamlayan 4'üncü Türk ve 2'nci Türk kadını oldu. Parkuru tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan Bagana, 'Bu çok yapmak istediğim bir yüzüştü. Daha önce 2020'de pandemi dolayısıyla gelemedim ama bu sene Manş'a da hazırlık olarak tamamladım. Şartlar düşündüğümden daha zordu ama güzel bir sürede bitirdiğim için çok mutluyum' dedi.

'TERS AKINTI BAŞLAYINCA, SANTİM SANTİM İLERLEDİM'

Parkuru yüzdüğü sırada yaşadıklarını da anlatan Bagana, Harlem Nehri'nde ters akıntı olduğunu ve burada zorlandığını belirterek, 'East Nehri'ndeki akıntı nedeniyle, dalgalı olmasına rağmen hızlı şekilde ilerlediğimi fark ettim. İki saat kadar güzeldi. Harlem Nehri'ne girince orada daraldı nehir ve ters akıntı başladı. Duvarın dibinden santim santim ilerledim. 500 metreyi 20 dakikada geçtiğim yerler olmuş. Harlem çok iyi değildi, su yoğundu. Çok sığ ve dar yerler vardı. Daha sonra Hudson'a döndük. Hudson'daki şartlar daha güzeldi. Yüzüş keyifliydi. Son iki saat büyük dalgalar vardı hırpalayıcı oldu çok zorlandım' diye konuştu.

'Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmekten dolayı çok mutluyum ve gururluyum' diyen Bagana, ailesine ve arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel