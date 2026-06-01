Türk-İş: Mayıs Ayında 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 35 Bin 174,85 TL'ye, Yoksulluk Sınırı İse 114 Bin 576,10 TL'ye Yükseldi

(ANKARA) - TÜRK-İŞ'in "2026 Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı" verilerine göre, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı 35 bin 174,85 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 114 bin 576,10 TL'ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), "Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı" verilerini yayımladı. Buna göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin 174 TL, yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 45 bin 488 TL, mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,70, on iki aylık yüzde 40,18 ve yıllık ortalama yüzde 40,58 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, yaşam maliyetlerindeki artışın, ücretli çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere geniş toplum kesimlerinin geçim koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle temel ihtiyaç harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olan gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Düşük gelirli ve sabit gelirle geçimini sağlayan kesimlerin harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan mutfak harcamalarındaki artışın, genel tüketici fiyatlarındaki artışın üzerinde seyretmesi dikkat çekmektedir. Enflasyonun yüksek düzeyini koruduğu mevcut ekonomik koşullarda, ücret artışlarının fiyat artışlarını karşılamakta yetersiz kalması çalışanların satın alma gücünün gerilemesine neden olmaktadır."

"4 KİŞİLİK BİR AİLENİN SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ AYLIK GIDA HARCAMASI SON BİR AYDA 588 TL ARTTI"

TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL arttı. Aylık artışların birikimli etkisi sonucunda, yılın ilk beş aylık döneminde aile bütçelerine yansıyan ilave mutfak harcaması 3 bin 950 TL'ye ulaştı.

TÜRK-İŞ, ücret gelirlerinin yalnızca gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmesinin yeterli olmadığını kaydederek, "Çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünün korunması, gelir dağılımındaki bozulmanın önlenmesi ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanabilmesi için ücret politikalarının daha geniş bir sosyal ve ekonomik çerçevede ele alınması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2026 Mayıs ayı sonuçlarına göre; Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174,85 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 114 bin 576,10 TL'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 45 bin 488,25 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ' e göre, 'mutfak enflasyonu' verilerindeki değişim Mayıs 2026 itibarıyla, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,70 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 40,18 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,58 olarak gerçekleşti. 5 aylık artış oranı ise yüzde 16,69 oldu.

