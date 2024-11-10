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Türk İş İnsanı Ramazan Tüzen, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Rakı Tanıttı

Türk İş İnsanı Ramazan Tüzen, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Rakı Tanıttı
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Ramazan Tüzen, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türk içkisi rakıyı tanıtarak Türkiye'yi temsil etti. Tüzen, fuarın sunduğu fırsatlar sayesinde Çin pazarındaki bağlantılarını derinleştirdiğini ve yeni enerji ürünlerini Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediğini belirtti.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Türk iş insanı Ramazan Tüzen bir kez daha Çin Uluslararası İthalat Fuarı yolculuğuna başladı. Tüzen bu kez 7. ithalat fuarında geleneksel Türk içkisi rakıyı tanıttı.

Tüzen, "Bu Türkiye'nin en popüler içkilerinden biri. Memleketimin rakısını Çin'e getirdiğim için çok mutluyum. Denenmesini şiddetle tavsiye ederim" dedi. Türkiye'den kuru meyve ve içecek gibi yeni ürünler de getirdiğini söyleyen Tüzen, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı fırsatlarla dolu bir platform" diye konuştu.

Tüzen Çin pazarıyla olan bağlantısının fuarın yarattığı fırsatlar sayesinde giderek derinleştiğini ifade etti. Çin'de iş yaptığı son 15 yılda el yapımı seramiklerden eşarp ve yastıklara kadar birçok "en çok satan ürünü de" Çin'de tanıttığını belirtiyor.

Tüzen bu yıl yeni bir hedef belirlemeye karar vermiş ve aktif olarak yeni bir iş için hazırlanıyormuş. Hedefi, Çin'in yeni enerji ürünlerini Türkiye pazarına tanıtmak.

"Yeni enerji endüstrisi geleceğin kalkınma trendi ve Çin bu alanda önemli başarılar elde etti" diyen Tüzen, 2025 yılında Türkiye'de ev tipi yeni enerji sistemi çözümleri veya otomotiv batarya güvenlik sistemleri ve diğer ürünleri ortaklaşa piyasaya sürmek için Çin'deki bazı yeni enerji işletmeleriyle işbirliğini derinleştirmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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