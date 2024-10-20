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Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

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Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz" dedi.

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitingi Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda yapıldı. Eyleme, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Arslan, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da destek verdi.

"İŞ YERLERİNDE, EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"

"İşyerlerinde evimizde huzurumuz yok. Bu iş yerlerinde bırakın bir ayı bir hafta bile geçinemezsiniz" diyen Atalay şunları söyledi; "Bu ülkede emekliler, taşeronlular, staj mağdurları var. Bunların sorunlarını bu ülkeyi yönetenler çözecek, Meclis çözecek. Bu ülkede kadınlar özgürce sokaklarda dolaşsın, kadın cinayetlerine son verilsin. Tarım işçileri traktör üstünde can veriyor. Bu da bizim sorunumuz. Biz artık tüm bu sorunlara karşı hükümetten çözüm bekliyoruz, cevap değil. Bu ülke ne çektiyse özelleştirmeden çekti ama hala her yeri özelleştirmeye devam ediyorlar.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Orada dört işçimiz olacak. Onlar ne diyorsa harfiyen uyacağız. Onlar ne karar alırsa o aldıkları karara harfiyen uyacağız. Örgütlendiğimiz zaman bizleri kapının önüne koyuyorlar. Öyle bir kanun çıkarın ki işçinin lehine olsun. Mahkemeler 7 yıl sürüyor arada ne işçi kalıyor ne sendika. Biz hükümete ve bizi yönetenlere sesleniyoruz bizi vicdansız iş verenin eline bırakmayın."

"BİZİ DUYUN, YOK SAYMAYIN, YARIN BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

Her gün en az 5 işçi can veriyor. İş kazalarına biran evvel son vermek lazım. Son günlerde ülkede olağanüstü kötü tablolar var. Çocukları öldürenler, atları kesip bize yedirenler var. Buna dair acilen adım atılmalı. Bu restorantlara gitmeyin, boykot edin. Aylardır alanlarda, aylardır iş yerlerinde bugün de buradayız. Bizi duyun, bizi yok saymayın, yarın bunun bedelini ödersiniz. İşten atılmalar devam ediyor. İşçilere mobing yapılıyor. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin bir sözü yok mu? Patronlara değil bize bir çözüm bulun.

HÜKÜMETE TEPKİ: BİZ SİZİN OY MAKİNENİZ DEĞİLİZ, AYAĞINIZI DENK ALIN

Bir grup başkanvekili çıkıyor 'işçinin kaybı yok' diyor. Bu nasıl bir akıl tutulması? Önümüzdeki hafta Meclis'e ve bütün STK'lara 70 sayfalık bir metin hazırladık onu vereceğiz ve 'Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin' diyeceğiz. Onlar düzeltene kadar da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Mehmet Şimşek'in dünyası başka benim dünyam başka, benim dünyam burası. Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz. Dikkatli olun bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç kalırsınız, enflasyonu düşüreceksiniz diye bizi küçültmeye hakkınız yok."

İŞÇİLER ATALAY'I YUHALADI: SARI SENDİKA İSTEMİYORUZ

Türk-İş tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde bazı işçiler Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay konuşma yaparken yuhaladı. İşçilerin "Sarı sendika istemiyoruz" dövizi tuttuğu görüldü. Atalay'ın yuhalanmasının ardından bazı işçiler de "İşte Başkan işte sendika" sloganı attı.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın
Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (23)

burak sencanli:

Bu şey değilmi ya bakanla kulak kulağa fısıldayan bu işide böylece hallettik ucuza diyen şimdi ne oldu canim :)

101
5
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ATAKAN YILDIRIM:

kolpa yapıyor

70
2
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mehmet adıgüzel:

heryeriniz tırıvırı

59
2
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Milletin gazı alındı halkı saf yerine koymaya devam

48
2
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gökhan yıldırım:

fosil konuştu,hreve git kardeşim bu ülke babanizin mali değil de

31
2
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Mevlüt:

Sendikalar hep başkanını zengin etmiştir kesinlikle sendikalar kaldırılmalı. Odalarda aynı şekilde hep başkanı ve başkan çevresini zengin ediyorlar

26
1
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hakan uğurlu:

Yahu geç bu ayakları sen bu konuşmayı onlardan habersiz yapabilir misin Allah bilir önce metni onlara gondermissin sonra konusmussun

22
3
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Aynur Taş:

Kuru sıkı. Özgür ile Devlet beyin siyaseten konuşmaları nasılsa buda öyle

19
1
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man over:

Her seferinde sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz demiş :) Günaydın paşam biraz geç olmadı mı ?

12
2
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Benim Kkk:

Sermayeyi ele alalım hicbirzaman sermayenin payi zengine fazla görülmüyor ustelik zirda kaldigindan devlet hemen yaninda bitiveriyor fakat her nedense her krizde her kötü durumda çalışan kesimin işçi memur hakları gasp ediliyor zarar bu kesimin gelirlerinden tanzim ediliyor neden böyle bu isci memur neden hiç gelişmez yillarcansiyaaetciler bu kesim üzerinden iyilestirecegiz diye rant sağlar en uzun iktidar döneminde bile geldiğimiz nokta açlık sefalet içinde ama zengin herzamankinden daha zengin

6
1
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