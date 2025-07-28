TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Grev, İşçilerin Hakları İçin Araçtır

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, heyetlerin protokol kapsamında bugüne kadar 7 kez toplandığını söyledi.

Gelinen noktada hükümetin ilk teklifinin yüzde 16, sonraki teklifinin yüzde 17 olduğunu anımsatan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz'da 2025'in ilk 6 ay için yüzde 24 zam, ikinci 6 ay için de gerçekleşen enflasyon teklifi açıkladığını anımsattı.

Kendilerine resmi teklif gelmediğini ifade eden Atalay, "Aradan 5 gün geçti, bir daha görüşme olmadı. Bunu yüzde 10'a, yüzde 11'e çekelim gibi laflar duyuyoruz. Elimizde bilgi yok, belge yok. Cuma günü Eti Maden ilk grev kararını uygulayacak. Cumartesi günü madenci sendikamız grevi uygulamak durumunda." diye konuştu.

Bu alanda 210 günün geride kaldığını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir yıldır vergi, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz. Kamuoyunun önünde Türkiye'nin değişik bölgelerinde miting yaptık. Biz sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük. İşçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili Sayın Bakan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bir cevap gelmedi. Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle basın açıklaması yapacağız."